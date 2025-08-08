Neben der Online-Unterschriftensammlung mit der Forderung, die Geschäftsführerin der Luftkurort Arendsee GmbH abzusetzen, gibt es nun eine zweite Variante. Und mit dieser wird ein anderes Ziel verfolgt.

„Eine Frechheit“: Ärger über Kritik an Arendseer Luftkurort-GmbH-Chefin erreicht neue Stufe

Arendsee: Über Entscheidungen, den Campingplatz Am See betreffend, gibt es weiter Diskussionen.

Arendsee. - Die seitens Kritikern erhobenen Vorwürfe gegen die Luftkurort Arendsee GmbH und eine Internet-Petition zur Absetzung von Claudia Schulz schlagen weiter hohe Wellen. Der ehemalige Arendseer Sven Bremer hat diese initiiert. Einwohner Falk Leja ist anderer Meinung und will, dass wieder "Recht und Ordnung herrschen".