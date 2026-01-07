weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Arendsee
    4. >

  4. Höhere Gebühren für Friedhöfe: Die Gräber werden teurer: Alle Details für Stadt und Dörfer im Bereich Arendsee stehen fest

Höhere Gebühren für Friedhöfe Die Gräber werden teurer: Alle Details für Stadt und Dörfer im Bereich Arendsee stehen fest

In Sachen kommunaler Friedhöfe wird die Preisschraube nach oben gedreht. Was auf die Betroffenen zukommt, warum die neue Satzung noch nicht sofort gilt und welche Probleme es mit den Trauerhallen gibt.

Von Christian Ziems 07.01.2026, 10:26
Der kommunale Friedhof an der Seehäuser Straße in Arendsee ist der größte in der Einheitsgemeinde.
Der kommunale Friedhof an der Seehäuser Straße in Arendsee ist der größte in der Einheitsgemeinde. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Der Stadtrat hat die neue Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Diese gilt aber nicht, wie auf dem Schriftstück angegeben, bereits ab dem 1. Januar.