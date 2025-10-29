weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Bürgermeister Norman Klebe möchte die Arendseer Finanznot per LED-Leuchten lindern. Aus dem Topf der neuen Bundesmittel soll der ganz große Wurf glücken.

Von Christian Ziems 29.10.2025, 10:19
Einige Straßenlampen erinnern an Museumsstücke.
Einige Straßenlampen erinnern an Museumsstücke. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Die Lampen in der Einheitsgemeinde Arendsee ersetzen und damit nicht nur für mehr Licht sorgen, sondern auch den Kostendruck senken: Das Ziel war bereits 2022 aktuell. Harpe und Dessau wurden für den Start auserkoren. Ganz ohne Diskussionen läuft das aber nicht ab.