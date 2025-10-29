Bürgermeister Norman Klebe möchte die Arendseer Finanznot per LED-Leuchten lindern. Aus dem Topf der neuen Bundesmittel soll der ganz große Wurf glücken.

Für die Sicherheit: Straßenlampen die ganze Nacht an und trotzdem will Arendsee sparen

Arendsee. - Die Lampen in der Einheitsgemeinde Arendsee ersetzen und damit nicht nur für mehr Licht sorgen, sondern auch den Kostendruck senken: Das Ziel war bereits 2022 aktuell. Harpe und Dessau wurden für den Start auserkoren. Ganz ohne Diskussionen läuft das aber nicht ab.