Nahe Arendsee: Sachsen-Anhalt will marode Straßen erneuern

Sanne-Kerkuhn - Reparaturarbeiten, um die Lebensdauer der Fahrbahn zu verlängern, erfolgten 2022 in Ziemendorf. Darüber hinaus sind größere Investitionen in die L1 auf dem Gebiet der Einheitsgemeinde überschaubar. Nun rücken zwei Dörfer in den Fokus.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.