Die Luftkurort Arendsee GmbH hält am Umzug fest. Sie wartet auf einen letzten Bescheid und feilt bereits an Dekorationsdetails fürs neue Domizil.

Urlauber sollen Arendsees Information besser finden: Was dafür im Strandbad gemacht werden muss

Die Touristinfo wird im Haus des Gastes keine Zukunft haben.

Arendsee. - Dass die Touristinformation vom Haus des Gastes ins Strandbad ziehen soll, wird in der Bevölkerung auch kritisch gesehen. Solch eine Einrichtung gehöre an eine zentrale Stelle des Luftkurortes und nicht an den Stadtrand. Claudia Schulz begründete im Volksstimme-Gespräch, warum die Luftkurort Arendsee GmbH trotzdem daran festhält.