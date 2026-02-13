weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Wut und Gelassenheit: Von Lob bis Katastrophe: Zum Winterdienst in Arendsee gibt es viele Meinungen.

Glatte Fahrbahnen, nicht beräumte Gehwegbereiche und Schneeverwehungen: Ist der Winterdienst ungenügend oder sind Einheimische solche Situationen nicht mehr gewöhnt?

Von Christian Ziems 13.02.2026, 09:30
Ein Fahrzeug, ausgerüstet für den Winterdienst, im Januar auf der Straße Dessauer Worth in Arendsee. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Beim aktuellen Tauwetter geht die Diskussion um den kommunalen Winterdienst in der Einheitsgemeinde weiter. Die Meinungsvielfalt ist dabei sehr breit: Ein Querschnitt war beim Bau- und Ordnungsausschuss zu hören.