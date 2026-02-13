Glatte Fahrbahnen, nicht beräumte Gehwegbereiche und Schneeverwehungen: Ist der Winterdienst ungenügend oder sind Einheimische solche Situationen nicht mehr gewöhnt?

Von Lob bis Katastrophe: Zum Winterdienst in Arendsee gibt es viele Meinungen.

Ein Fahrzeug, ausgerüstet für den Winterdienst, im Januar auf der Straße Dessauer Worth in Arendsee.

Arendsee. - Beim aktuellen Tauwetter geht die Diskussion um den kommunalen Winterdienst in der Einheitsgemeinde weiter. Die Meinungsvielfalt ist dabei sehr breit: Ein Querschnitt war beim Bau- und Ordnungsausschuss zu hören.