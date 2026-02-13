Wut und Gelassenheit Von Lob bis Katastrophe: Zum Winterdienst in Arendsee gibt es viele Meinungen.
Glatte Fahrbahnen, nicht beräumte Gehwegbereiche und Schneeverwehungen: Ist der Winterdienst ungenügend oder sind Einheimische solche Situationen nicht mehr gewöhnt?
13.02.2026, 09:30
Arendsee. - Beim aktuellen Tauwetter geht die Diskussion um den kommunalen Winterdienst in der Einheitsgemeinde weiter. Die Meinungsvielfalt ist dabei sehr breit: Ein Querschnitt war beim Bau- und Ordnungsausschuss zu hören.