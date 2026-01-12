Eil
Fachleute schauen sich Heizungen an Warme Wohnungen: Wie sich in Arendsee trotzdem Energie einsparen lässt
Das Gas bildet in der Einheitsgemeinde den entscheidenden Faktor. Fachleute sehen aber deutliches Einsparpotenzial.
12.01.2026, 14:24
Arendsee. - Die kommunale Wärmeplanung wurde von der Kommunalpolitik immer wieder kritisiert, da es sich um eine Bestandsaufnahme handele und somit Einwohnern nicht viel bringe. Mit dem Schriftstück alleine werden keine Investitionen ausgelöst. Ein Blick in die fertige Planung zeigt aber, wo Gebäudebesitzer ansetzen könnten .