Das Gas bildet in der Einheitsgemeinde den entscheidenden Faktor. Fachleute sehen aber deutliches Einsparpotenzial.

Warme Wohnungen: Wie sich in Arendsee trotzdem Energie einsparen lässt

In der Einheitsgemeinde Arendsee könnte der Bedarf an Wärmeenergie gesenkt werden.

Arendsee. - Die kommunale Wärmeplanung wurde von der Kommunalpolitik immer wieder kritisiert, da es sich um eine Bestandsaufnahme handele und somit Einwohnern nicht viel bringe. Mit dem Schriftstück alleine werden keine Investitionen ausgelöst. Ein Blick in die fertige Planung zeigt aber, wo Gebäudebesitzer ansetzen könnten .