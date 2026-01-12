weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  Fachleute schauen sich Heizungen an: Warme Wohnungen: Wie sich in Arendsee trotzdem Energie einsparen lässt

Das Gas bildet in der Einheitsgemeinde den entscheidenden Faktor. Fachleute sehen aber deutliches Einsparpotenzial.

Von Christian Ziems 12.01.2026, 14:24
In der Einheitsgemeinde Arendsee könnte der Bedarf an Wärmeenergie gesenkt werden.
In der Einheitsgemeinde Arendsee könnte der Bedarf an Wärmeenergie gesenkt werden. Foto: dpa

Arendsee. - Die kommunale Wärmeplanung wurde von der Kommunalpolitik immer wieder kritisiert, da es sich um eine Bestandsaufnahme handele und somit Einwohnern nicht viel bringe. Mit dem Schriftstück alleine werden keine Investitionen ausgelöst. Ein Blick in die fertige Planung zeigt aber, wo Gebäudebesitzer ansetzen könnten .