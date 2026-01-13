weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Urlaub auch bei Frost: Was sich für Dauercamper am Arendsee ändert und wie der Winter mehr genutzt werden soll

Die Luftkurort Arendsee GmbH will die Struktur nicht nur auf Grund der Sicherheit umkrempeln. Auch Winter und Image sind im Fokus. Mit Blick auf den Konsum gibt es ebenfalls klare Vorstellungen.

Von Christian Ziems 13.01.2026, 19:55
Die Stimmung bei einigen Dauercampern war nicht nur während einer Informationsveranstaltung im Sommer angespannt. Auch weiterhin gibt es immer mal Kritik.
Die Stimmung bei einigen Dauercampern war nicht nur während einer Informationsveranstaltung im Sommer angespannt. Auch weiterhin gibt es immer mal Kritik. Archivfoto: Christian Ziems

Arendsee. - Das Jahr 2025 war auf dem Urlauberdomizil am Harper Weg durch Streit zwischen Dauercampern sowie der Luftkurort Arendsee GmbH (Betreiberin) und der Einheitsgemeinde (Besitzer) geprägt. Die Negativspirale soll 2026 durchbrochen werden.