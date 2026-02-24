Eil
Unfall im Harz Komplizierte Rettung: 19-Jähriger kracht in Blankenburg gegen Ampelmast - schwer verletzt
Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zum Dienstag (24. Februar) in Blankenburg gegen eine Ampelanlage gefahren. Warum sich seine Rettung schwierig gestaltete und von welchen Unfallursachen die Polizei ausgeht.
24.02.2026, 12:33
Blankenburg. - Polizei und Rettungsdienst sowie Kameraden der Feuerwehr Blankenburg sind in der Nacht zum Dienstag, 24. Februar, gegen 23 Uhr zum einem schweren Unfall in die Neue Halberstädter Straße in Blankenburg gerufen worden.