Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zum Dienstag (24. Februar) in Blankenburg gegen eine Ampelanlage gefahren. Warum sich seine Rettung schwierig gestaltete und von welchen Unfallursachen die Polizei ausgeht.

Von Dennis Lotzmann 24.02.2026, 12:33
Nach dem Unfall in der Nacht zum Dienstag, 24. Februar, musste neben Polizei und Rettungsdienst auch die Blankenburger Feuerwehr anrücken, um den schwer verletzten 19-Jährigen aus dem Auto zu befreien.
Nach dem Unfall in der Nacht zum Dienstag, 24. Februar, musste neben Polizei und Rettungsdienst auch die Blankenburger Feuerwehr anrücken, um den schwer verletzten 19-Jährigen aus dem Auto zu befreien. Foto: Polizei

Blankenburg. - Polizei und Rettungsdienst sowie Kameraden der Feuerwehr Blankenburg sind in der Nacht zum Dienstag, 24. Februar, gegen 23 Uhr zum einem schweren Unfall in die Neue Halberstädter Straße in Blankenburg gerufen worden.