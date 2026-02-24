Eil
L84 bei Derenburg Polizei rätselt über Unfallursache: 61-Jährige aus Bad Harzburg kollidiert mit Verkehrsinsel
Dumm gelaufen ist es für eine 61 Jahre alte Transporterfahrerin aus dem niedersächsischen Bad Harzburg. Sie kollidierte auf der L84 unweit von Derenburg mit einer Verkehrsinsel.
24.02.2026, 13:09
Derenburg. - War die Fahrerin abgelenkt, war sie zu schnell unterwegs oder einfach nur unaufmerksam: Die Polizei rätselt aktuell über die Ursache für einen Unfall, der sich am Montag, 23. Februar, zwischen Danstedt und Derenburg (Harz) ereignet hat.