Derenburg. - War die Fahrerin abgelenkt, war sie zu schnell unterwegs oder einfach nur unaufmerksam: Die Polizei rätselt aktuell über die Ursache für einen Unfall, der sich am Montag, 23. Februar, zwischen Danstedt und Derenburg (Harz) ereignet hat.