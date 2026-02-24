weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. L84 bei Derenburg: Polizei rätselt über Unfallursache: 61-Jährige aus Bad Harzburg kollidiert mit Verkehrsinsel

Dumm gelaufen ist es für eine 61 Jahre alte Transporterfahrerin aus dem niedersächsischen Bad Harzburg. Sie kollidierte auf der L84 unweit von Derenburg mit einer Verkehrsinsel.

Von Dennis Lotzmann 24.02.2026, 13:09
Eine 61 Jahre alte Opelfahrerin war am Montag, 23. Februar, unweit von Derenburg in einen Unfall verwickelt.
Eine 61 Jahre alte Opelfahrerin war am Montag, 23. Februar, unweit von Derenburg in einen Unfall verwickelt. Foto: Polizei

Derenburg. - War die Fahrerin abgelenkt, war sie zu schnell unterwegs oder einfach nur unaufmerksam: Die Polizei rätselt aktuell über die Ursache für einen Unfall, der sich am Montag, 23. Februar, zwischen Danstedt und Derenburg (Harz) ereignet hat.