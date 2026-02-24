Eil
Zwei Oldtimer weg Hecklingen bestellt neue Löschfahrzeuge
Der Hecklinger Rat hat die Anschaffung von neuer Technik für die Ortswehren Cochstedt und Groß Börnecke im Umfang von 1,2 Millionen Euro im Jahr 2029 beschlossen.
Hecklingen - Der Hecklinger Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung im Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen einstimmig beschlossen, zwei neue Löschfahrzeuge für die Ortswehren Cochstedt und Groß Börnecke anzuschaffen. Die Cochstedter Kameraden sollen 2029 ein nagelneues Löschgruppenfahrzeug LF 10 für rund 550.000 Euro bekommen, welches das derzeitige Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W aus dem Jahr 1993 ersetzen soll.