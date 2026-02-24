Der Hecklinger Rat hat die Anschaffung von neuer Technik für die Ortswehren Cochstedt und Groß Börnecke im Umfang von 1,2 Millionen Euro im Jahr 2029 beschlossen.

Stadtwehrleiter Steffen Bruchhardt (l.), sein Stellvertreter Mathias Bahr und Kameraden der Ortswehren der Stadt Hecklingen verfolgten in der letzten Sitzung im Stadtsaal „Stern“ die Diskussion um die Anschaffung von zwei neuen Löschfahrzeugen für Cochstedt und Groß Börnecke.

Hecklingen - Der Hecklinger Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung im Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen einstimmig beschlossen, zwei neue Löschfahrzeuge für die Ortswehren Cochstedt und Groß Börnecke anzuschaffen. Die Cochstedter Kameraden sollen 2029 ein nagelneues Löschgruppenfahrzeug LF 10 für rund 550.000 Euro bekommen, welches das derzeitige Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W aus dem Jahr 1993 ersetzen soll.