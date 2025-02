Die L92 zwischen Blankenburg und Timmenrode ist gesperrt. Um die Landesstraße wieder sicherer zu machen, sind dort Dutzende Bäume unterhalb der Teufelsmauer gefällt worden. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

An der Teufelsmauer in Blankenburg

Mitarbeiter der AFG Harz fällen an der L92 zwischen Blankenburg und Timmenrode rund 90 Eichen, um die Verkehrssicherheit dort zu gewährleisten.

Blankenburg. - An den beliebten Wanderwegen am Südhang der Teufelsmauer in Blankenburg sind die Warnschilder unübersehbar: „Unfallgefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume“. Nun wurden entlang der L92 Dutzende Bäume gefällt.