Feuerwehr Kleinmühlingen-Zens Gemischte Bilanz bei der Feuerwehr-Jahreshauptversammlung
Die Ortsfeuerwehr rückte im vergangenen Jahr ganze 16 Mal aus. Besonders zwei Großbrände brachten die Einsatzkräfte an ihre Grenzen.
24.02.2026, 12:00
Kleinmühlingen/Zens. - Die Ortsfeuerwehr Kleinmühlingen-Zens blickte auf ihrer Jahreshauptversammlung im Februar auf ein arbeitsreiches Jahr 2025 zurück. Seit 20 Jahren amtiert Hans-Georg Fabian als Wehrleiter und zog am vergangenen Sonnabend, eine „gemischte“ Bilanz. Die Zahl ist auf 16 Einsätze angestiegen. Außerdem standen viele Ausbildungsstunden auf dem Programm.