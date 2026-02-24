Die Ortsfeuerwehr rückte im vergangenen Jahr ganze 16 Mal aus. Besonders zwei Großbrände brachten die Einsatzkräfte an ihre Grenzen.

Auf der Jahreshauptversammlung wurden zahlreiche Mitglieder ernannt, befördert und ausgezeichnet.

Kleinmühlingen/Zens. - Die Ortsfeuerwehr Kleinmühlingen-Zens blickte auf ihrer Jahreshauptversammlung im Februar auf ein arbeitsreiches Jahr 2025 zurück. Seit 20 Jahren amtiert Hans-Georg Fabian als Wehrleiter und zog am vergangenen Sonnabend, eine „gemischte“ Bilanz. Die Zahl ist auf 16 Einsätze angestiegen. Außerdem standen viele Ausbildungsstunden auf dem Programm.