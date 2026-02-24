weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Feuerwehr Kleinmühlingen-Zens Gemischte Bilanz bei der Feuerwehr-Jahreshauptversammlung

Die Ortsfeuerwehr rückte im vergangenen Jahr ganze 16 Mal aus. Besonders zwei Großbrände brachten die Einsatzkräfte an ihre Grenzen.

Von Julien Kadenbach 24.02.2026, 12:00
Julien Kadenbach

Kleinmühlingen/Zens. - Die Ortsfeuerwehr Kleinmühlingen-Zens blickte auf ihrer Jahreshauptversammlung im Februar auf ein arbeitsreiches Jahr 2025 zurück. Seit 20 Jahren amtiert Hans-Georg Fabian als Wehrleiter und zog am vergangenen Sonnabend, eine „gemischte“ Bilanz. Die Zahl ist auf 16 Einsätze angestiegen. Außerdem standen viele Ausbildungsstunden auf dem Programm.