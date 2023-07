Nachwahlen in Harzdorf

Im Harzdorf Wienrode - hier der Partnerstein, der auf die Freundschaft mit Adersheim in Niedersachsen hinweis - wird im November gewählt, um den Ortschaftsrat wieder aufzufüllen.

Wienrode - Die Wienröder sind noch in diesem Jahr aufgefordert, Nachrücker für ihren Ortschaftsrat zu wählen. Aktuell ist das Gremium nicht mehr beschlussfähig.

Darüber hat Bürgermeister Heiko Breithaupt (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung informiert. Die sogenannte Ergänzungswahl für drei neue Ratsmitglieder ist auf Sonntag, 12. November, gelegt worden. Aus ihrer Mitte ist dann auch ein neuer Bürgermeister zu bestimmen. Denn die bisherige Amtsinhaberin Steffi Halupnik (parteilos) war in der jüngsten Ortschaftsratssitzung aus persönlichen Gründen zurückgetreten und hatte gleichzeitig ihr Mandat für das Gremium niedergelegt.

Heiko Breithaupt richtete daher einen Appell an die Wienröder, im Ort zusammenzuhalten und wieder demokratische Strukturen zu schaffen. „Wir brauchen den Ortschaftsrat und den Ortsbürgermeister“, so das Stadtoberhaupt.

Neue Wahlleiterin für die Stadt Blankenburg berufen

Bis zur Ergänzungswahl stehen aktuell noch zwei Sitzungstermine in Wienrode an, die von den übrig gebliebenen Ratsmitgliedern wie gehabt abgearbeitet werden können. Allerdings dürfen sie keine Beschlüsse fassen. Aktuell werde an einer Lösung für die Sprechzeiten im Gemeindebüro gearbeitet, wo unter anderem auch die gelben Säcke ausgegeben werden. Über die genauen Termine werde über einen Aushang informiert, hieß es.

Die Ergänzungswahl in Wienrode ist gleichzeitig der erste Einsatz im Stadtgebiet Blankenburg für die neue Wahlleiterin. Dazu wurde einstimmig Laura Thiele berufen, die bis zu ihrer Heirat vor wenigen Tagen noch Röhl hieß. Die Fachbereichsleiterin für Recht, Ordnung und Soziales bei der Stadtverwaltung ist damit auch für die allgemeinen kommunalen Neuwahlen zum Stadtrat und allen Ortschaftsräten verantwortlich. Diese finden am Sonntag, 9. Juni 2024, statt.