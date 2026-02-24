Bäckermeister Scholz formt dieser Tage die letzten Sauerteigbrote. Damit geht nicht nur eine Familien-Ära zu Ende, sondern die einer ganzen Handwerkszunft.

Ausgedient: Bäckermeister Ingo Scholz in Hecklingen wird am Sonnabend letztmalig diese Brotformen aus Weidenrohr beziehungsweise Pappmaschee in die Hand nehmen.

Hecklingen/Staßfurt - Eigentlich wollte Ingo Scholz noch bis Jahresende für frische Backwaren sorgen. Jetzt zieht der Hecklinger doch schon die Reißleine. Am Freitag wird der 67-jährige Bäcker- und Konditormeister das letzte Mal echten Sauerteig ansetzen, am Sonnabend letztmalig den Backofen anheizen. Sein Alter ist ein Grund. Die wirtschaftlichen Umstände sind es aber weitaus mehr.