Touristenattraktion für Saison gerüstet: Neuer Nervenkitzel in luftiger Höhe

Kerstin Galisch in ihrem Kletterwald im Blankenburger Heidelberg. Dort hat sie ein neues Element installiert: ein Bierfass. Es ersetzt zum Saisonstart ab 1. April den ausrangierten Seilschlitten.

Blankenburg - Nach dem Aus der Kletterparks in Thale und Ilsenburg kommen Kletterfreunde weiterhin in Blankenburg auf ihre Kosten. Dort sorgt die neue Betreiberin Kerstin Galisch mit neuen Elementen für reichlich Nervenkitzel in luftiger Höhe.