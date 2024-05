Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt/Osterwieck. - Gut einen Monat vor den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni registriert die Polizei immer mehr Anschläge auf Wahlkämpfer und Kandidaten sowie deren Wahlwerbung. Die schwere körperliche Attacke auf den SPD-Europapolitiker Matthias Ecke am Freitagabend (3. Mai) in Dresden markiert einen brutalen Höhepunkt. Der 41-Jährige musste schwer verletzt operiert werden, die Polizei hat vier Verdächtige im Visier. Auch in Sachsen-Anhalt nehmen derartige Delikte zu, so am Samstagvormittag (4. Mai) an einem SPD-Wahlstand in Magdeburg.