Veranstaltungen Video: Cocktails und Live-Musik im Harz - Wie ein privater Klub das Nachtleben aufmischt

Auf eine musikalische Zeitreise in die 1950er und 60er Jahre hat Lars Minstedt seine Gäste mitgenommen. Ein stimmungsvoller Auftakt in ein neues Veranstaltungsjahr in seinem Klubraum Deluxe im Harzort Timmenrode.