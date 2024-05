Parchau - Die Woche ist kurz, das Wochenende vollgepackt mit Veranstaltungen: Am Sonntag, 12. Mai, verwandelt sich der Ort Parchau zum dritten Mal in einen großen Flohmarkt. Auf 50 Höfen und an zahlreichen weiteren Ständen in der Dorfmitte werden von 10 bis 16 Uhr unter dem Motto „Alles muss raus“ Antiquitäten, Hausrat, Kleidung, Werkzeuge und vieles mehr verkauft.

„Dieses Jahr haben wir drei Höfe mehr als beim letzten Mal. Außerdem sind 15 neue Höfe dabei, die natürlich auch das Angebot erneuern“, so Olaf Krüger, Vertreter der Interessensgemeinschaft Hofflohmarkt Parchau. In diesem Jahr sind zum ersten Mal auch externe Verkäufer dabei. Es habe sich eine Gärtnerei mit einem riesigen Angebot an Pflanzen und Blumen angekündigt. Bisher war der Hofflohmarkt immer ein Erfolg: „Im vergangenen Jahr waren über den Tag verteilt 2.000 Besucher da. Es kamen sogar Leute aus Berlin und Rheinland-Pfalz“, erinnert sich Krüger.

Auf ihren eigenen Höfen stellen die Bewohner ihre Ware aus. Interessensgemeinschaft Hofflohmarkt Parchau

Auf dem Sportplatz und dem zentralen Platz gibt es zudem Verpflegung vom Schwenkgrill, außerdem Waffeln sowie kühle und heiße Getränke. Im Ort und an den Höfen hängen Flyer und Lagepläne aus. An denen können sich die Besucher orientieren, wie sie am besten von Hof zu Hof kommen. Wer trotzdem noch ein Anliegen hat, kann die Veranstalter an ihren gelben Westen erkennen.