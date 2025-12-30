EIL:
Tier aus Rumänien gerettet Fernsehstar Andrea Sawatzki holt sich Hund aus Burger Tierheim
Sie ist bekannt aus der Serie Familie Bundschuh, aus Filmen im Kino und im Fernsehen. Dass Andrea Sawatzki aber auch ein großer Tierfreund ist, weiß nicht jeder. Jetzt hat sie sich aus dem Burger Tierheim einen Hund geholt, der aus Rumänien gerettet wurde.
Aktualisiert: 01.01.2026, 14:12
Burg - Prominenter Besuch im Burger Tierheim. Andrea Sawatzki, der bekannte Star aus Film und Fernsehen, war zu Gast in Schartau. Doch nicht für Dreharbeiten, sondern ganz privat. Sie hat sich einen Hund abgeholt, der zuvor aus Rumänien gerettet worden war.