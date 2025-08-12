Eine 47-jährige Mutter aus Burg soll das Arbeitsamt um mehrere Tausend Euro betrogen haben. Doch dann stellt sich heraus, dass sie gar nicht die Betrügerin ist.

Sohn betrügt seine eigene Mutter, um Gelder vom Arbeitsamt einzustreichen

Vor dem Amtsgericht Burg hat die Verhandlung stattgefunden.

Burg - Eine 47-Jährige Frau soll sich zwischen Mai und Oktober 2023 über 3.800 Euro vom Arbeitsamt erschlichen haben, dafür muss sie sich wegen Betruges vor dem Amtsgericht Burg verantworten. Doch hinter dem eigentlichen Betrug steckt sie gar nicht. Was ist passiert?