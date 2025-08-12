Weil Tauben beim Brückenabriss am Damaschkeplatz in Magdeburg nicht gerettet wurden, hagelte es Kritik von Tierschützern. Nun wurden vor dem Abriss zweier weiterer Ringbrücken Tauben, Küken und Eier gesichert – diesmal rechtzeitig und tierschutzgerecht.

Den Abriss der Ringbrücken in Magdeburg hätten die dort lebenden Taubenküken wohl nicht überlebt. Deswegen wurden sie voarb von Tierschützern in Sicherheit gebracht.

Magdeburg. - Nach heftiger Kritik beim Brückenabriss am Damaschkeplatz, bei dem Küken verschüttet worden waren, hat die Stadt Magdeburg diesmal vorgesorgt: Noch bevor die nächsten Brücken am Magdeburger Ring über die Brenneckestraße und Halberstädter Straße abgerissen werden, wurden die dort nistenden Tauben in Sicherheit gebracht.

Insgesamt holte die Brückenmeisterei in Zusammenarbeit mit der Stadttaubenhilfe Magdeburg zehn Jungtiere, vier Küken und dutzende Eier aus den Bauwerken. Mehrere Eier werden nun im Inkubator bebrütet. Die bekannten Zugänge zu den Nistplätzen sind inzwischen verschlossen, damit keine neuen Gelege entstehen.

Indes gibt die Stadt zu: „Bei der ersten großen Ringbrücken-Sperrung am Damaschkeplatz ging vieles sehr schnell, und trotz enger Zusammenarbeit mit dem Tierschutz mussten wir alle noch etwas dazulernen.“ Nun sei man froh, dass die Tiere ordnungsgemäß in der Obhut der Stadttaubenhilfe seien.

Der Fall vom Damaschkeplatz hatte Mitte Juni für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatten Tierschützer versucht, während der Abrissarbeiten Küken zu retten – und erhielten dafür eine Anzeige.

Diesmal gelang der Tierschutz-Einsatz rechtzeitig und ohne Zwischenfälle.