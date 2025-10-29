Zum 1. Oktober hat die NJL ihren Fahrplan umgekrempelt. Einige Änderungen sorgten für Ärger, viel Post und Anrufe beim Unternehmen. Das will sich nun nochmals mit dem Fahrplan befassen. Welche Linien im Gespräch sind.

Burg - Seit 1. Oktober gilt im Bereich der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) ein Fahrplan mit vielen Änderungen. Zahlreiche Fahrgäste fühlen sich nun abgehängt und haben ihrem Ärger beim Nahverkehrsunternehmen Luft gemacht. Das sammelt nun Daten, und erklärt, der Fahrplan sei nicht in Stein gemeißelt. Welche Änderungen sind möglich?