  4. Neue alte Einkaufsmöglichkeit: Aus NP wird „nah und gut“: Was ist neu im Supermarkt?

Mehrere Tage ist die NP-Filiale am Südring geschlossen gewesen. Nun haben die Menschen in Burg-Süd ihren Nahversorger zurück. Allerdings ist aus dem NP nun ein Nah&Gut-Markt geworden. Was bedeutet das für die Kunden?

Von Thomas Pusch 20.01.2026, 10:27
Der ehemalige NP-Markt in Burg ist nun eine Nah&Gut-Filiale.
Der ehemalige NP-Markt in Burg ist nun eine Nah&Gut-Filiale. Foto: Thomas Pusch

Burg - Beim Stadtrundgang der Volksstimme mit Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) sind die guten Einkaufsmöglichkeiten von den Anwohnern hervorgehoben worden. Eine von ihnen hat für ein paar Tage geschlossen: der NP-Markt. Nun hat er als Nah&Gut-Filiale wieder geöffnet.