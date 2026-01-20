Mehrere Tage ist die NP-Filiale am Südring geschlossen gewesen. Nun haben die Menschen in Burg-Süd ihren Nahversorger zurück. Allerdings ist aus dem NP nun ein Nah&Gut-Markt geworden. Was bedeutet das für die Kunden?

Aus NP wird „nah und gut“: Was ist neu im Supermarkt?

Der ehemalige NP-Markt in Burg ist nun eine Nah&Gut-Filiale.

Burg - Beim Stadtrundgang der Volksstimme mit Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) sind die guten Einkaufsmöglichkeiten von den Anwohnern hervorgehoben worden. Eine von ihnen hat für ein paar Tage geschlossen: der NP-Markt. Nun hat er als Nah&Gut-Filiale wieder geöffnet.