Winterdienst sorgt derzeit für hohe Belastung Autobahn GmbH ist im 24-Stunden-Dienst, um A2 zwischen Burg und Theeßen von Schnee und Eis zu befreien
Die Autobahn 2 ist für Berufspendler aus dem Jerichower Land die wichtigste Strecke auf dem Weg zur Arbeit - in Richtung Magdeburg und Berlin. Die Fahrbahn der A2 von Schnee und Eis freizuhalten, ist eine Mammutaufgabe für Mitarbeiter der Autobahn GmbH.
Aktualisiert: 20.02.2026, 11:57
Burg/Theeßen - Der Winter im Jerichower Land ist für Berufspendler mit der bangen Frage verbunden, ob denn die Autobahn 2 zwischen Theeßen und Lostau befahrbar ist. Das muss die Autobahnmeisterei der Autobahn GmbH sicherstellen.