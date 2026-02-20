Winterdienst sorgt derzeit für hohe Belastung Autobahn GmbH ist im 24-Stunden-Dienst, um A2 zwischen Burg und Theeßen von Schnee und Eis zu befreien

Die Autobahn 2 ist für Berufspendler aus dem Jerichower Land die wichtigste Strecke auf dem Weg zur Arbeit - in Richtung Magdeburg und Berlin. Die Fahrbahn der A2 von Schnee und Eis freizuhalten, ist eine Mammutaufgabe für Mitarbeiter der Autobahn GmbH.