  4. Winterdienst sorgt derzeit für hohe Belastung: Autobahn GmbH ist im 24-Stunden-Dienst, um A2 zwischen Burg und Theeßen von Schnee und Eis zu befreien

Die Autobahn 2 ist für Berufspendler aus dem Jerichower Land die wichtigste Strecke auf dem Weg zur Arbeit - in Richtung Magdeburg und Berlin. Die Fahrbahn der A2 von Schnee und Eis freizuhalten, ist eine Mammutaufgabe für Mitarbeiter der Autobahn GmbH.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 20.02.2026, 11:57
Die Wetterbedingungen und der Zustand der Fahrbahn hindert einige Fahrer auf der Autobahn 2 scheinbar nicht daran, die Fahrweise anzupassen. Foto: Arlette Krickau

Burg/Theeßen - Der Winter im Jerichower Land ist für Berufspendler mit der bangen Frage verbunden, ob denn die Autobahn 2 zwischen Theeßen und Lostau befahrbar ist. Das muss die Autobahnmeisterei der Autobahn GmbH sicherstellen.