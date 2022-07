Nach dem Stromausfall in Burg, bei dem etwa 20.000 Einwohner am 7. Juli 2022 nicht versorgt werden konnten, läuft die Fehlersuche. Im Blickpunkt steht Avacon.

Das Umspannwerk an der Niegripper Chaussee in Burg wird vom Unternehmen Avacon betrieben.

Burg - Wer es dramatisch mag, kann von einem Endzeitszenario sprechen. Zumindest für eineinhalb Stunden. Von kurz vor 16 Uhr bis etwa 17.30 Uhr ging am 7. Juli 2022 in der Stadt Burg und einigen Ortschaften wie Ihleburg und Detershagen nichts mehr – die Stromversorgung war unterbrochen, Funknetze und Internetverbindungen gestört. Ampelanlagen fielen entsprechend aus, in den Geschäften funktionierten Kassensysteme nicht, an einigen Tankstellen konnten Kunden nicht bezahlen, so ein Auszug aus dem Geschehen. Die Fehlersuche läuft.