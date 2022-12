Kurzfristig Millionen investieren, um langfristig Geld zu sparen. Dieses Prinzip verfolgt die Kreisverwaltung Jerichower Land bei der Täve-Schur-Halle in Burg.

Die Sporthalle der berufsbildenden Schulen in Burg ist nach Radsportlegende Gustav Adolf „Täve“ Schur benannt worden. Sie ist die größte Sportstätte im Landkreis.

Burg - Seit dem Jahr 2000 wird das geschichtsreiche Objekt an der Magdeburger Chaussee in Burg für die Ausbildungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen genutzt. In der ehemaligen Schuhfabrik „Conrad Tack“, die als älteste Europas gilt, ist mit den Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ ein modernes Bildungszentrum entwickelt worden. Eine Bezeichnung, die auf die Sporthalle – benannt nach Radsportlegende Gustav „Täve“ Schur – auf dem Gelände nicht unbedingt umgemünzt werden kann.