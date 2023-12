Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg/Berlin. - Aufregende Tage liegen hinter dem Newcomer-Model Marila Zielke aus Burg. Die 39-Jährige hat jetzt an der Modelacademy in Berlin teilgenommen. Im Rooftop Enjoy Berlin erlebte sie eine aufregende Zeit. Gemeinsam mit 14 weiteren Teilnehmern hat die Unternehmerin Spannendes aus der Modelwelt hinzu gelernt. Dazu gehörte auch ein so genanntes Catwalktraining (Bewegen auf dem Laufsteg) mit der Drittplatzierten von Germanys Next Top Model in diesem Jahr, Olivia Therese. „So ein toller Mensch. Sie läuft unglaublich gut. Selbstbewusst und sehr authentisch, einfach klasse“, schwärmt Marila Zielke von der Hamburgerin.