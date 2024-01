Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Berlin - die lebendige Hauptstadt, in der Journalistin und Burger Nachwuchsmodel Marila Zielke zur Zeit öfter anzutreffen ist. Am Sonnabend, 27. Januar, steht ein weiterer, ganz besonderer Auftritt auf dem Plan: Die 39-Jährige läuft beim Presseball in Berlin mit. „Ich bin natürlich aufgeregt, aber freue mich riesig über die neuen Eindrücke bei so einer vielbeachteten Modenschau, an der auch viele Berufskolleginnen und -kollegen teilnehmen“, sagt Marila Zielke vorab. Denn für das Model steht eine große Show an. Sie läuft für die Modedesignerin Jona Hofmann. Das Label der Saarländerin heißt „Silbernadel Couture“ und wurde 2010 gegründet. Hofmann entwarf bereits für diverse Misswahlen, Gala Events, Red Carpet-Veranstaltungen (Roter Teppich-Veranstaltungen), Musikvideos und Werbefilme ihre einzigartigen Kollektionen. 2020 und 2021 präsentierte sie ihre neueste Kollektion auf der Fashionweek in Berlin. In ihrem Atelier wird besonders auf Qualität Wert gelegt, es entstehen dort liebevolle Einzelstücke.