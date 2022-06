Burgs berühmteste Tochter wird mehrfach geehrt

Burg - Brigitte Reimann kann man an vielen Stellen in Burg begegnen. Ein Wandbild in der Bahnhofstraße, die Stadtbibliothek ist nach ihr benannt, ganz in der Nähe ist die Brigitte-Reimann-Promenade und eine Stele macht aus ihrer Grabstätte auf dem Ostfriedhof einen besonderen Erinnerungsort. Besonders ist auch das Jahr 2023 für alle Anhänger von Burgs berühmtester Tochter.