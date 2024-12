Mit Herzblut und Engagement begeistert die Kulturwerkstatt Gommern seine Besucher bei Ausstellungen, Kursen und Events. Das soll auch beim Weihnachtsmarkt so sein.

Gommern. - Ausstellungen, Buchlesungen und musikalische Abende – die Kulturwerkstatt Gommern ist in Sachen Kulturleben nicht nur in Gommern (Jerichower Land) eine feste Institution, auch über die Grenzen der Einheitsgemeinde hinweg zieht sie immer mehr Besucher an.