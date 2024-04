Gommern - Welcher Sportverein ist der größte im Jerichower Land? Diesen Wettbewerb auf Distanz liefern sich seit Jahren der SV Eintracht Gommern und der SV Chemie Genthin. Nun ist das Pendel wieder Richtung Gommern ausgeschlagen.

„Zum 31. Dezember 2023 verzeichnete der Sportverein 1.049 Mitglieder, davon 449 Kinder und Jugendliche und 600 Erwachsene. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist das ein deutlicher Zuwachs von 69 Mitgliedern, der uns über die 1.000er-Marke katapultiert und zum größten Sportverein im Jerichower Land gemacht hat. Diese Zahl gilt es nicht nur zu halten, sondern auch bei neu zu gewinnenden Übungsleitern und Trainern auszubauen“, verkündete Steffen Hartwig, 1. Vorsitzender des SV Eintracht Gommern, am Donnerstag bei der Mitgliederversammlung des Vereins.

Auf der Versammlung stand auch die Neuwahl des Vorstandes an. Er setzt sich folgendermaßen zusammen: 1. Vorsitzender: Steffen Hartwig, 2. Vorsitzende: Anke Wilke, Schatzmeister: Stefan Kensik, Sportwart: Danny Kramper, Frauenwartin: Dorothea Schippan, Jugendwartin: Yvonne Baumbach, Besondere Aufgaben: Phillip Swoboda, Kassenprüfer: Ines Ruderisch und Barbara Geyer, Ältestenrat: Hans-Joachim Gnensch (Vorsitzender), Sören Schulze (Stellvertreter).

Lob für großes Engagement

Zugegen war auch Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) – selbst Mitglied in der Abteilung Kanu. Er bedankte sich beim Verein für sein großes Engagement bei den vielen sportlichen Höhepunkten, so beim ersten Frühlingsmarsch, beim Familiensporttag im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1.075-jährigen Stadtjubiläum und bei der Integration von Jung und Alt. Jens Hünerbein machte zudem deutlich, wie wichtig der Verein ist und dass die Stadt allein zur Unterhaltung der Sportstätten in der Einheitsgemeinde 465.000 Euro investiert hat.

Steffen Hartwig blickte auf 2024 voraus. „Bei den Neuinvestitionen wird es mit dem Bau einer neuen Kunststoffbahn ab Ende April eines der größten Bauprojekte geben, wobei die Baukosten mit knapp 800.000 Euro eine immense Summe verschlingen werden. Fördermittel sind beantragt und fließen ebenfalls in die Finanzierung ein“, so Hartwig. Er dankte den Fachgremien der Stadtverwaltung und den Stadträten für ihre Unterstützung.

Auch interessant:Sport frei: SV Eintracht Gommern feiert den 150.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Höhepunkt des Abends waren die vielen Auszeichnungen für langjährig engagierte Mitglieder des Vereins. Folgende Mitglieder wurden geehrt:

Hans-Joachim Gnensch: Er erhielt mit der Ehrenmedaille des Landessportbundes Sachsen-Anhalt die zweithöchste Auszeichnung im Sport. 1969 gründete er mit anderen „Handballverrückten“ die Sektion Handball innerhalb der BSG „Aktivist“ Gommern. Ob als Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Kreisfachverbands-Vorsitzender, Mitglied der Abteilungsleitung oder Pressewart, kaum ein anderer ist so eng mit dem Handballsport in Gommern verbunden wie er. Seine Arbeit ging dabei weit über den Handballsport hinaus. In Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Schulen hat er Sportfeste organisiert und so junge Menschen an den Sport herangeführt. Für sein herausragendes Engagement um den Sport wurde er nun gebührend gewürdigt.

Harri Wagner: Ehrenmedaille des SV Eintracht Gommern für 40-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft im Verein

Heiko Flögel & Sören Schulze: Ehrenmedaille des SV Eintracht Gommern für 50-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft im Verein

Helmut Schönfelder: Ehrenmedaille des SV Eintracht Gommern für 60-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft im Verein

Sandra Zeibig & Thomas Zander: Ehrennadel des SV Eintracht Gommern in Silber

Gerlinde Lorbeer, Daniel Krieseler & Dirk Kuhnert: Ehrennadel des Landessportbundes Sachsen-Anhalt in Bronze

Anja Röhl, Heiko Flögel, Sven Wolter & Annett Koczak: Ehrennadel des Landessportbundes Sachsen-Anhalt in Silber