Nach dem Brand am Stellwerk in Gerwisch stieg die Deutsche Bahn auf Busse um. Für Rentner wie Brita Bolsmann wird der Kurztrip nach Magdeburg damit zur Odyssee.

Nach Brand in Gerwisch: Bus der Deutschen Bahn lässt Reisende im Regen stehen

Für Brita Bolsmann und viele andere in Gerwisch, erweist sich der derzeitige Schienenersatzverkehr in Biederitz als Zumutung.

Gerwisch. - Aufgrund des Brandes am Stellwerk in Gerwisch sind die Anwohner in der Gemeinde Biederitz auf den Ersatzverkehr angewiesen. Für Rentner wie Brita Bolsmann aus Gerwisch erweist sich der jedoch als Zumutung. Im schlimmsten Fall bleiben Reisende orientierungslos im Regen stehen. Nun reagiert die Deutsche Bahn.