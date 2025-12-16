Diebstahl hält Gemeinde in Atem Polizei spricht Klartext: Einbrüche in Biederitz verdoppelt
Die Einbruch-Serie hat die Gemeinde Biederitz fest im Griff. Wie die Polizei nun mitteilt, sind die Vorfälle erneut stark gestiegen, der Schaden bleibt hoch.
16.12.2025, 18:04
Biederitz. - Sportvereine, die Feuerwehr, der Döner-Imbiss in Heyrothsberge, die Wohnsiedlung in Gerwisch oder beim Supermarkt in Biederitz - die Einbrüche in der Gemeinde sind kaum noch zu überblicken. Jetzt hat die Polizei neue Zahlen veröffentlicht, womit nun das wahre Ausmaß deutlich wird.