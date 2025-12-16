Die Einbruch-Serie hat die Gemeinde Biederitz fest im Griff. Wie die Polizei nun mitteilt, sind die Vorfälle erneut stark gestiegen, der Schaden bleibt hoch.

Die Einbrüche in der Gemeinde Biederitz halten weiter an. Zuletzt gerieten die Vereine SV Union Heyrothsberge und SV Eiche aus Biederitz ins Visier der Täter.

Biederitz. - Sportvereine, die Feuerwehr, der Döner-Imbiss in Heyrothsberge, die Wohnsiedlung in Gerwisch oder beim Supermarkt in Biederitz - die Einbrüche in der Gemeinde sind kaum noch zu überblicken. Jetzt hat die Polizei neue Zahlen veröffentlicht, womit nun das wahre Ausmaß deutlich wird.