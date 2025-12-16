weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Diebstahl hält Gemeinde in Atem: Polizei spricht Klartext: Einbrüche in Biederitz verdoppelt

Die Einbruch-Serie hat die Gemeinde Biederitz fest im Griff. Wie die Polizei nun mitteilt, sind die Vorfälle erneut stark gestiegen, der Schaden bleibt hoch.

Von Willy Weyhrauch 16.12.2025, 18:04
Die Einbrüche in der Gemeinde Biederitz halten weiter an. Zuletzt gerieten die Vereine SV Union Heyrothsberge und SV Eiche aus Biederitz ins Visier der Täter.
Die Einbrüche in der Gemeinde Biederitz halten weiter an. Zuletzt gerieten die Vereine SV Union Heyrothsberge und SV Eiche aus Biederitz ins Visier der Täter. Foto: Willy Weyhrauch

Biederitz. - Sportvereine, die Feuerwehr, der Döner-Imbiss in Heyrothsberge, die Wohnsiedlung in Gerwisch oder beim Supermarkt in Biederitz - die Einbrüche in der Gemeinde sind kaum noch zu überblicken. Jetzt hat die Polizei neue Zahlen veröffentlicht, womit nun das wahre Ausmaß deutlich wird.