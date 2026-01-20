Der Betrug an der Haustür ist eine gängige Masche von Verbrechern. Nach dem Einbruch in das Gerätehaus der Feuerwehr Heyrothsberge warnt die Gemeinde Biederitz nun seine Anwohner vor ähnlichen Betrugsmaschen.

Nach dem Einbruch in Feuerwehr Heyrothsberge warnt die Gemeinde Biederitz vor falschen Feuerwehrleuten an der Haustür.

Heyrothsberge. - Nachdem dem erneuten Einbruch in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Heyrothsberge in der vergangenen Woche, wendet sich die Gemeinde Biederitz mit einem dringenden Appell an alle Bürger: Da bei dem Einbruch neben Handlampen auch Einsatzkleidung entwendet worden sind, könnte diese von den Dieben gezielt für kriminelle Machenschaften genutzt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Gemeinde darauf hin, dass Feuerwehrleute keine Brandschutzkontrollen zu Hause durchführen und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit.

Zweiter Einbruch in die Feuerwehr Heyrothsberge

Sollten Bürger und Bürgerinnen verdächtige Personen oder Aktivitäten bemerken, so werden sie gebeten, diese umgehend der Polizei zu melden.

Schon im vergangenen Oktober wurde in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Heyrothsberge eingebrochen. Damals hatten die Diebe laut Polizei mit Gewalt ein Fenster geöffnet und Werkzeuge, die bei technischen Hilfeleistungen der Feuerwehr eingesetzt werden, mitgehen lassen. Die Beamten bezifferten den Schaden im letzten Jahr auf mehr als 10.000 Euro.