Ehemalige Gemeindedeponie nahe Zeppernick in Berlin versteigert. Was so ein spezielles Grundstück für Verpflichtungen und Möglichkeiten mit sich bringt.

Zeppernick/Brietzke/Kalitz - Die etwas älteren Einwohner aus der Gegend mögen sich noch daran erinnern. Zwischen Zeppernick, Brietzke und Kalitz wurde einst eine Mülldeponie gefüllt. Schon lange ist das Loch zugewachsen. Jetzt sollte sie im Berliner Goerzwerk versteigert werden – und es fand sich tatsächlich ein Interessent.