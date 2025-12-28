In Perleberg ist eine bisherige Arztpraxis für ein Medizinsches Versorgungszentrum ausgebaut worden. Dieses Angebot dürfte auch für Menschen in Havelberg interessant sein.

Vorfreude in Perleberg auf das neue MVZ

Das neue MVZ geht in Perleberg an den Start. Der medizinische Leiter und Allgemeinmediziner Nicolas Wind (hinten) sowie Kathrin Briege, Nicole Marquardt und Ricarda Ebel (von links) freuen sich auf die ersten Patienten.

Perleberg/vs. - Kurz vorm Jahresende verkündet die Rolandstadt Perleberg diese gute Nachricht: „Im Januar geht das Medizinische Versorgungszentrum Perleberg an den Start.“ Bürgermeister Axel Schmidt weiß, dass viele darauf gewartet haben. In Havelberg wird um ein solches seit gut fünf Jahren gekämpft. Hier gibt es seit Dezember erste Sprechstunden für Chirurgie und Orthopädie.