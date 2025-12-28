Gesundheitsversorgung in der Prignitz Vorfreude in Perleberg auf das neue MVZ
In Perleberg ist eine bisherige Arztpraxis für ein Medizinsches Versorgungszentrum ausgebaut worden. Dieses Angebot dürfte auch für Menschen in Havelberg interessant sein.
Perleberg/vs. - Kurz vorm Jahresende verkündet die Rolandstadt Perleberg diese gute Nachricht: „Im Januar geht das Medizinische Versorgungszentrum Perleberg an den Start.“ Bürgermeister Axel Schmidt weiß, dass viele darauf gewartet haben. In Havelberg wird um ein solches seit gut fünf Jahren gekämpft. Hier gibt es seit Dezember erste Sprechstunden für Chirurgie und Orthopädie.