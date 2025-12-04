Der Verein „Ärzte der Welt“ in Magdeburg ermöglicht Menschen ohne Krankenversicherung den Zugang zu medizinischer Hilfe. Darunter auch Kindern. Für sie gab es nun einige Trösteteddys.

Fabian Kunze und Verena Ruhsert vom Verein „Ärzte der Welt“ in Magdeburg nahmen Tröste-Teddys von Ingo Host (rechts) entgegen. Alle drei sind Kandidaten zur Wahl zum Magdeburger des Jahres der Volksstimme.

Magdeburg. - Die Volksstimme bringt Menschen und ihre Projekte zusammen: Ingo Host, der Geld für Trösteteddys für den Rettungsdienst sammelt, hat Fabian Kunze und Verena Ruhsert vom Verein „Ärzte der Welt“ in Magdeburg einen Karton mit kuscheligen Tröstern für Kinder geschenkt. Alle drei sind Kandidaten für die Wahl zum „Magdeburger des Jahres 2025“. Bei der Auftaktveranstaltung der Wahl hatten sie sich kennengelernt und vernetzten sich sofort.

Die Volksstimme hatte sie auf das „Dach der Stadt“ eingeladen. Im neugebauten MWG-Forum in der zwölften Etage waren die Kandidaten von Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel und den beiden MWG-Vorständen Andreas Hartung und Thomas Fischbeck empfangen worden. Die Wohnungsgenossenschaft unterstützt die Wahl der Magdeburger des Jahres.

Hier kamen die Kandidaten natürlich auch untereinander ins Gespräch. So auch Ingo Host mit seinem Projekt Trösteteddys für den Rettungsdienst und Fabian Kunze und Verena Ruhsert vom Verein „Ärzte der Welt“, der Menschen ohne Krankenversicherung zu medizinischer Hilfe verhilft. „Das ist so ein tolles und wichtiges Projekt“, sagt Ingo Host über das Engagement des Vereins. Und sofort kam ihm die Idee, einige seiner mit Spendengeldern angeschafften Trösteteddys auch dem Verein zugute kommen zu lassen.

Denn unter den Menschen ohne Krankenversicherung, die die Hilfe des Vereins in Anspruch nehmen, sind auch kleine Kinder. Und wenn dann beispielsweise Impfungen anstehen, dann rollt schon mal das ein oder andere Tränchen oder die Aufregung ist sehr groß, erzählt Fabian Kunze von „Ärzte der Welt“ in Magdeburg. Dann hilft so ein kuscheliger Teddy schon sehr als Ablenkung, Trost oder Belohnung. So wie es im Projekt von Ingo Host eben auch bei Notfällen im Rettungsdienst der Fall ist.

Insgesamt zehn Vorschläge stehen zur Wahl der Magdeburger des Jahres, über die ab sofort abgestimmt werden kann. Wer am Ende Magdeburger des Jahres wird, wird auf einer großen Gala am 13. Januar 2026 bekanntgegeben. Hier kann noch bis zum 31. Dezember 2025 abgestimmt werden.

Ingo Host, Fabian Kunze und Verena Ruhsert wollen auch über die Aktion hinaus in Kontakt bleiben und schauen, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Denn wie bei anderen ehrenamtlichen Projekten auch sind Kontakte und gegenseitige Hilfe Gold wert. Für die Menschen in Magdeburg.