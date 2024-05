Familienfest, Puppen und Theaterfestival gegen Leerstand: So wird jetzt in Burg die Innenstadt belebt

Kinder wie die siebenjährige Marlene haben in den vergangenen Tagen fleißig am längsten Bild von Burg gearbeitet.

Burg - Noch ist es eher ein abstrakter Begriff, nun soll der Innenstadtcampus in Burg mit Leben gefüllt werden. Das Modellprojekt mit Campusmanager Marcus Kaloff ist angetreten, um der rückläufigen Entwicklung der Schartauer Straße – der Hauptgeschäftsstraße – kreative Ideen entgegenzusetzen. Der erste Aufschlag steht nun bevor.

Passend zum Kindertag am 1. Juni wird am Sonnabend ein Familienfest auf die Beine gestellt. Das ist zugleich der Höhepunkt der Kinderwoche, die erstmals organisiert wird und seit Montag jeden Tag etwas anderes zu bieten hat.

Das längste Bild der Stadt entsteht für einen guten Zweck

Mitstreiter der Unicef-Arbeitsgruppe um Leiterin Gudrun Goes lassen dabei mit Jungen und Mädchen das längste Bild der Stadt entstehen. Beteiligt sind Kindereinrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten. Die Aktion wird von der Sparkasse MagdeBurg gesponsert, wie Gudrun Goes erklärt. Spenden werden zur Verfügung gestellt, mit denen neue Bücher für die Burger Bibliothek beschafft werden sollen. Ein anderer Teil soll für Kinderprojekte von Unicef eingesetzt werden.

„Wir rechnen damit, dass das Bild eine Länge von etwa 200 Metern haben wird – der Zwischenstand ist schon sehr gut“, schätzt die Unicef-Vertreterin ein. Am Sonnabend, 1. Juni 2024, sollen ab 10 Uhr die bemalten Tapetenrollen in der Innenstadt zusammengesetzt und das längste Bild der Stadt der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das soll übrigens keine Eintagsfliege sein, sondern den Weg in die Stadthalle finden.

Theater und Fest geplant

Den Weg in die Innenstadt sollen in diesen Tagen kleine und große Besucher finden. Hier wird es buchstäblich großes Theater geben – beim ersten Offenen Puppen- und Kindertheaterfestival Burg. Das wird am Donnerstag, 30. Mai 2024, um 9.30 Uhr bei Benvivo am Markt eröffnet. Dabei ist beispielsweise am Freitag, 31. Mai 2024, auf dem Magdalenenplatz „Hans im Glück“ zu erleben. In einem leerstehenden Ladenlokal schließt sich dann „Der Wolf und die 7 Geißlein“ an.

Auch der Weinberg ist Teil der Festmeile – ein Begegnungsfest hält am Sonnabend, 1. Juni 2024, Mitmach-Aktionen bereit. Am Sonntag, 2. Juni 2024, hat die Kinderwoche mit Theateraufführungen und einer sogenannten Mint-Rallye bei der evangelischen Grundschule zum Abschluss noch einiges zu bieten.

Auszug aus dem Programm der ersten Kinderwoche in Burg

Donnerstag: Soziokulturelles Zentrum in der August-Bebel-Straße 30 – „Familienfest Kunderbunt“, Spiel und Spaß für Kinder von 0 bis 5 Jahren, 14 bis 16 Uhr

Donnerstag: Erinnerungsstätte „Carl von Clausewitz“, Schulstraße 13 – Spiele und Geschichten rund um Carl von Clausewitz, 15 bis 17 Uhr

Freitag: Freiluftbühne Magdalenenplatz – „Hans im Glück“, 14.30 und 17 Uhr

Sonnabend: Schartauer Straße – Längstes Bild der Stadt, 10 bis 11 Uhr

Sonnabend: Weinberg, Bergstraße – „Familien- und Begegnungsfest“, ab 11 Uhr

Sonnabend: Freiluftbühne Schartauer Straße – „Der gestiefelte Kater“, 12.30 und 17 Uhr

Sonntag: Treff an der Trommlerfigur, Breiter Weg – Kinderführung „Mit dem Türmer durch die drei Stadttürme“, 10 bis 11.30 Uhr

Sonntag: Schulhof der Evangelischen Grundschule, Jacobistraße 9 – Mint-Rallye mit dem Neugierexpress, 16 bis 18 Uhr