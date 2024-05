Ein mehrtägiges Programm, Mitmach-Aktionen und Puppen- und Kindertheaterfestival: In Burg wird einiges getan, um die Innenstadt zu beleben. Dazu ein Kommentar.

Burg - So recht hat es noch nicht gefunkt zwischen den Bewohnern von Burg und dem Innenstadtcampus. Das Projekt ist angetreten, um die Innenstadt zu beleben und neue Angebote in der Hauptgeschäftsstraße zu etablieren. Der Gang in die Flaniermeile soll nun mit einem Fest forciert werden, das als Selbstläufer durchgeht.

Warum? Weil das Konzept gut durchdacht ist. Denn Kinder gehen bekanntermaßen nicht allein irgendwo hin, um sich an Spielen zu beteiligen und bei Kreativangeboten mitzumischen. Sie kommen in Begleitung – mit ihren Eltern, Oma oder Opa. Oder idealerweise mit allen zusammen.

Während die Kleinen beschäftigt sind, kommen die Großen miteinander ins Gespräch. Das funktioniert immer. Wetten, dass?