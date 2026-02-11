In Burg hat eine MPU-Beratung eröffnet. Verkehrspsychologe Tobias Amme hilft Menschen, sich vorzubereiten. Warum seine Hilfe tiefer geht als nur auf die Tests vorzubereiten.

Wenn der Führerschein weg ist: Neue MPU-Beratung in Burg, die tiefer geht

Tobias Amme ist Verkehrspsychologe und hat in Burg seine MPU-Beratung eröffnet.

Burg/Zerbst - Oft war es eine Polizeikontrolle, einmal Pusten oder ein Blitzer: Zack, der Führerschein war weg. Der Verlust des Führerscheins ist ein harter Einschnitt in das Arbeits- und Privatleben der Menschen. Eine Medizinisch-Psychologische-Untersuchung - kurz MPU - ist manchmal der einzige Weg, den „Fleppen“ wiederzubekommen. Viele werden genau da unsicher. Für genau solche Fälle gibt es Beratungen.