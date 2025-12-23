weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Geschäftssterben Burg geht weiter: Laden mit Promi-Faktor zieht nach Magdeburg

Die Innenstadt von Burg verliert zwei weitere Geschäfte. Die Läden sind bereits leergezogen und setzen das Geschäftssterben in der Schartauer Straße fort. Die Begründung lässt tief blicken.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 23.12.2025, 08:41
Blick auf das Geschäft in der Schartauer Straße 63 in Burg, das ab sofort eines der Ladenlokale ist, die leerstehen. Foto: Marco Papritz

Burg - Der Auszug der Deutschen Bank aus der Innenstadt von Burg steht fest, auch Bäcker Schäfers am Magdalenenplatz wird geschlossen. Zwei Geschäfte sind jetzt geschlossen worden.