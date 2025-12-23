Schartauer Straße Geschäftssterben in der Innenstadt von Burg geht weiter: Laden mit Promi-Faktor zieht nach Magdeburg
Die Innenstadt von Burg verliert zwei weitere Geschäfte. Die Läden sind bereits leergezogen und setzen das Geschäftssterben in der Schartauer Straße fort. Die Begründung lässt tief blicken.
Aktualisiert: 23.12.2025, 08:41
Burg - Der Auszug der Deutschen Bank aus der Innenstadt von Burg steht fest, auch Bäcker Schäfers am Magdalenenplatz wird geschlossen. Zwei Geschäfte sind jetzt geschlossen worden.