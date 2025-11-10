Überraschungen eingeplant: Konzerte, bei denen nicht einmal der Veranstalter weiß, was gespielt wird und wie lange es dauert, gibt's doch gar nicht! Doch, in der kommenden Woche im Harz.

Konzertsaison im Harz startet mit Überraschungen in Halberstadt und Quedlinburg

Bei den Wohnzimmerkonzerten in Halberstadt und Quedlinburg darf vorspielen, wer möchte.

Halberstadt. - Die Konzertsaison der Kreismusikschule (KMS) beginnt am 21. November mit einem Wohnzimmerkonzert und noch nicht einmal KMS-Leiterin Ulrike Stumpf-Schilling weiß, was an dem Abend gespielt wird. Auch für sie sind diese Konzerte eine Wundertüte. Das steckt hinter dem Konzept.