Kultur im Harz Konzertsaison im Harz startet mit Überraschungen in Halberstadt und Quedlinburg
Überraschungen eingeplant: Konzerte, bei denen nicht einmal der Veranstalter weiß, was gespielt wird und wie lange es dauert, gibt's doch gar nicht! Doch, in der kommenden Woche im Harz.
10.11.2025, 14:00
Halberstadt. - Die Konzertsaison der Kreismusikschule (KMS) beginnt am 21. November mit einem Wohnzimmerkonzert und noch nicht einmal KMS-Leiterin Ulrike Stumpf-Schilling weiß, was an dem Abend gespielt wird. Auch für sie sind diese Konzerte eine Wundertüte. Das steckt hinter dem Konzept.