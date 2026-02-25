Eine Feier für die Kleinsten, darum geht es bei der Faschingsfeier für Kinder in Reesen. Die ist nun vom Heimatverein im Dorf bei Burg organisiert worden. Mit Erfolgt, wie sich zeigt.

Große Party für die kleinen Bewohner von Reesen: Fasching für Kinder kommt im Dorf bei Burg gut an

Impressionen vom Kinderfasching in Reesen, den der Heimatverein nun auf die Beine gestellt hat.

Reesen - Die närrische Zeit wird auch in Reesen gelebt. Im Dorf bei Burg (Jerichower Land) ist ein Heimatverein aktiv, der an die kleinen Bewohner denkt. Auch in der Faschingszeit.

33 Jungen und Mädchen im Alter von 2 bis 13 Jahren seien der Einladung gefolgt - zum Teil in Begleitung ihrer Eltern, wie es von Hildegard Uhden vom Heimatverein heißt. Das Dorfgemeinschaftshaus sei richtig voll gewesen.

Nach großem Spaß in diesem Jahr - Kinderfasching in Reesen wird 2027 wiederholt

Neben ausgelassener Stimmung bei Spiel und Tanz gab es auch Bastelangebote für Luftballon-Clowns und Schüttelluftballons. Stuhl- und Luftballontanz waren besonders beliebt, so Hildegard Uhden.

33 Kinder und ein Teil ihrer Eltern sind der Einladung zum Kinderfasching in das Dorfgemeinschaftshaus in Reesen gefolgt. Foto: Christin Voigt

Für die Versorgung der jungen Partygänger war ebenfalls gesorgt. Mitglieder des Vereins und auch einige Eltern hatten im Vorfeld ein Buffet mit süßen und herzhaften Snacks gezaubert. Für die größeren Kinder wurden an der Cocktailbar auch leckere alkoholfreie Drinks angeboten.

Aufgrund des großen Zuspruchs wird es sicherlich im nächsten Jahr wieder einen Kinderfasching geben, lässt der Heimatverein wissen.