Burg. - Im Kinder- und Jugendforum hat es eine Veränderung gegeben. Laura Post ist nun neue stellvertretende Vorsitzende. Sie tritt damit die Nachfolge von Tim Harzer an. In dem Gremium stehen allerdings noch weitere Änderungen bevor.

Berufliche Gründe die Ursache

„Tim ist aus beruflichen Gründen ausgestiegen“, sagt Vorsitzender Jacob Zeuch im Gespräch mit der Volksstimme. Er dankt ihm für jahrelange engagierte Arbeit im Forum. Zudem ist Melanie Wenning bei der jüngsten Sitzung zur neuen Protokollantin gewählt worden. Die größte Veränderung steht dem Kinder- und Jugendforum aber im kommenden Jahr bevor.

Laura Post. Foto: Kinder- und Jugendforum

Das Forum ist für junge Menschen im Alter zwischen sieben und 27 Jahren gedacht. Diese Altersgrenze hat Zeuch dann überschritten. 2026 wird er aus dem Forum ausscheiden, in dem er bereits seit zwölf Jahren engagiert ist.

Besonders das Mitternachtsturnier, das in diesem Jahr in seiner fünften Auflage bereits zum zweiten Mal in der größten Halle des Landkreises ausgetragen wurde, ist eine Erfolgsgeschichte, die eng mit Jacob Zeuchs Namen verbunden ist. Sogar FCM-Ikone Christian „Beckus“ Beck hat er einmal als Glücksfee für die Gruppenauslosung gewinnen können. Die Nachfolge an der Spitze soll in aller Ruhe geregelt werden.

Nachfolge wird im Sommer gesucht

„Im Frühjahr nächsten Jahres muss ich zurücktreten, im kommenden Sommer werden wir ein Camp veranstalten“, erzählt er. Dabei soll dann besprochen werden, wer sich in welcher Funktion im Vorstand des Kinder- und Jugendforums sieht.

Jetzt liegt der Fokus aber erst einmal auf einer anderen Großveranstaltung, dem Kleinfeldturnier. Die vierte Auflage im Juni vergangenen Jahres war im Parkstadion erstmals als Kombination aus Sportveranstaltung, Familienfest und anschließendem Konzert mit Livemusik und Feuerwerk ein ganz großer Erfolg bei Teilnehmern und Besuchern. An dem Konzept soll festgehalten werden. „Wir sind jetzt dabei, Sponsoren zu gewinnen“, gibt Jacob Zeuch einen Einblick in die Vorbereitungen.

Die nächste Versammlung findet am 17. März im Streetwork-Büro in der Magdeburger Straße statt. Beginn ist um 17 Uhr.