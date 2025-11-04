Die Einrichtungen sollen als Anlaufpunkt für Einwohner dienen, in denen sie versorgt und betreut werden können. Wo es in Burg einen solchen Leuchtturm geben soll.

Ein sprichwörtlicher Leuchtturm für den Katastrophenfall wird in Burg eingerichtet.

Burg - Wohin bei großen Notlagen wie Fluten oder Stromausfällen? Diese Frage stellen sich viele Menschen im Jerichower Land, gerade da der Landkreis in den letzten Jahrzehnten immer wieder von den Fluten der Elbe unter Wasser gesetzt wurde. Eine Antwort darauf sind die neuen „Katastrophen-Leuchttürme“ (KAT), die in einigen Gemeinden entstehen sollen. Doch worum handelt es sich dabei eigentlich?