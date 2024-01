Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

burg/berlin. - Ein gelungenes erstes Wochenende hat der Landkreis Jerichower Land bei der Grünen Woche auf dem Berliner Messegelände verzeichnet, die am vergangenen Wochenende eröffnet wurde. Der Landkreis ist in der Sachsen-Anhalt-Halle 23b mit einem Gemeinschaftsstand vertreten, an dem tageweise auch Unternehmen aus der Region präsent sind. So ist die Wildererhütte Kade mit ihrer Waschbär-Grillwurst am heutigen Sachsen-Anhalt-Tag und Imker Karl-Heinz Sperfeldt aus Burg am 24. Januar in Berlin dabei. Der Parchener Geflügelhof Gentz zeigt sich am 27. Januar am Gemeinschaftsstand.