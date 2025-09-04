Eil
Prozess vor dem Amtsgericht Burg Illegale Waffen gelagert und scharfe Munition gehortet: Jagdausbilder bestreitet Schuld
Nicht registrierte Waffen und lose herumliegende Munition - dafür muss sich ein 61-Jähriger vor dem Amtsgericht Burg verantworten. Doch er behauptet, er habe nichts falsch gemacht und wurde sogar getäuscht.
04.09.2025, 06:45
Burg. - Es geht um nicht registrierte Waffen, die Vergabe von Waffen an lose herumliegende Munition: Dafür muss sich ein Jagdausbilder vor dem Amtsgericht Burg verantworten. Was ist passiert?