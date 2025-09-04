weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Prozess vor dem Amtsgericht Burg: Illegale Waffen gelagert und scharfe Munition gehortet: Jagdausbilder bestreitet Schuld

Prozess vor dem Amtsgericht Burg Illegale Waffen gelagert und scharfe Munition gehortet: Jagdausbilder bestreitet Schuld

Nicht registrierte Waffen und lose herumliegende Munition - dafür muss sich ein 61-Jähriger vor dem Amtsgericht Burg verantworten. Doch er behauptet, er habe nichts falsch gemacht und wurde sogar getäuscht.

Von Melvin Thum 04.09.2025, 06:45
Der 61-jährige Jagdausbilder muss sich wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffenrecht vor dem Amtsgericht Burg verantworten.
Der 61-jährige Jagdausbilder muss sich wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffenrecht vor dem Amtsgericht Burg verantworten. Foto: Melvin Thum

Burg. - Es geht um nicht registrierte Waffen, die Vergabe von Waffen an lose herumliegende Munition: Dafür muss sich ein Jagdausbilder vor dem Amtsgericht Burg verantworten. Was ist passiert?