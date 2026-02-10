Liveticker
Die schönsten Bilder Karneval in Gommern: GCC begeistert mit Festsitzung voller Höhepunkte
Der Gommeraner Carneval Club hat bei seiner zweiten Festsitzung mit Tanz, Humor und starken Auftritten begeistert. Das Publikum feierte ausgelassen und sorgte für echte Karnevalsstimmung.
10.02.2026, 11:30
Gommern - Feiern kann der Gommeraner Carneval Club. Das hat er am Sonnabend bei seiner 2. Festsitzung eindrucksvoll bewiesen. Die Stimmung in der Versammlungsstätte war von Anfang an am Überkochen. Sehen Sie hier die schönsten Bilder.