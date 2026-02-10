Der Gommeraner Carneval Club hat bei seiner zweiten Festsitzung mit Tanz, Humor und starken Auftritten begeistert. Das Publikum feierte ausgelassen und sorgte für echte Karnevalsstimmung.

Mit leuchtenden Flügeln verzauberten die „Dancing Queens“ bei ihrer „Frozen“-Performance.

Gommern - Feiern kann der Gommeraner Carneval Club. Das hat er am Sonnabend bei seiner 2. Festsitzung eindrucksvoll bewiesen. Die Stimmung in der Versammlungsstätte war von Anfang an am Überkochen. Sehen Sie hier die schönsten Bilder.