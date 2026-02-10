weather regen
Magdeburg, Deutschland
  Die schönsten Bilder: Karneval in Gommern: GCC begeistert mit Festsitzung voller Höhepunkte

Die schönsten Bilder Karneval in Gommern: GCC begeistert mit Festsitzung voller Höhepunkte

Der Gommeraner Carneval Club hat bei seiner zweiten Festsitzung mit Tanz, Humor und starken Auftritten begeistert. Das Publikum feierte ausgelassen und sorgte für echte Karnevalsstimmung.

Von Thomas Schäfer 10.02.2026, 11:30
Mit leuchtenden Flügeln verzauberten die „Dancing Queens“ bei ihrer „Frozen“-Performance.
Mit leuchtenden Flügeln verzauberten die „Dancing Queens" bei ihrer „Frozen"-Performance.

Gommern - Feiern kann der Gommeraner Carneval Club. Das hat er am Sonnabend bei seiner 2. Festsitzung eindrucksvoll bewiesen. Die Stimmung in der Versammlungsstätte war von Anfang an am Überkochen. Sehen Sie hier die schönsten Bilder.