Burg. - Die Nacht zum Donnerstag war kurz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Burg. Um 2.11 Uhr gab es den ersten Alarm, drei weitere sollten folgen. Und abends stand dann auch kein Familienprogramm an, sondern der Dienstabend.

Der erste Einsatz galt einer Brandmeldeanlage im Industrie- und Gewerbepark. Zum wiederholten Male handelte es sich um einen Fehlalarm. Um 12 Uhr ertönten die Sirenen im Stadtgebiet. Wieder war es eine Brandmeldeanlage, diesmal war ein Kleinbrand der Auslöser. Der Feuerwehr blieb die Belüftung des Objekts, nach circa 60 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Ölspuren bedeuten einstündigen Einsatz

Ölspuren halten die Wehr in den letzten Tagen stark auf Trab. Vom Brandereignis ging es nahtlos weiter zu einer Ölspur im Stadtgebiet. Diese konnte innerhalb von 60 Minuten bearbeitet und beseitigt werden. Um 16.54 Uhr ertönten erneut die Melder, zum vierten mal an diesem Tag. Erneut eine Ölspur im Stadtgebiet. Mit drei Fahrzeugen begaben sich die Feuerwehrleute zur Einsatzstelle in der Wasserstraße und beseitigten die Gefährdung. Auch dort waren sie rund eine Stunde im Einsatz.

Ab 20 Uhr stand im Anschluss noch der wöchentliche Dienstabend auf dem Programm.